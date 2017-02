Deutsche Pleiten in der NBA Hawks verlieren ohne gesperrten Schröder - Nowitzki schwach

Die Mavericks liegen in der Western Conference mit 22 Siegen aus 57 Spielen auf dem 13. Platz. Erneut ohne Nationalspieler Paul Zipser feierten die Chicago Bulls ihren dritten Sieg in Folge. Die Bulls setzten sich in der Overtime gegen die Phoenix Suns mit 128:121 durch, nachdem sie im dritten Viertel schon 13 Punkte zurückgelegen hatten. Auf Platz sieben der Eastern Conference hat der sechsmalige Meister weiter beste Chancen auf die Play-offs.