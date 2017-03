München - Nach dem Medien-Ärger des TSV 1860 hat sich nun auch die DFL eingeschaltet. In einer Stellungnahme kritisierte der Verband die Sechzger am Montag dafür, "ein professionelles Miteinander von Clubs und Medien" in Frage zu stellen. Doch weitere Schritte werde die DFL nicht einleiten, weil ihr dafür die "statuarische Grundlage" fehle.