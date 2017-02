Deutsche Free-TV-Premiere in Sat.1 Alles zur Serien-Adaption von "Lethal Weapon"

Die Serie startete in den USA im September 2016 und wurde bereits - dank guter Einschaltquoten und ordentlichen Kritiken (im Gegensatz zu den Filmen) - von anfänglich 13 Episoden auf bislang 18 geplante Folgen ausgeweitet. Ob eine zweite Staffel gedreht wird, ist bislang noch nicht bestätigt, gilt allerdings als sehr wahrscheinlich. Nun gibt es die Actionserie zum ersten Mal auch im deutschen TV zu sehen: Sat.1 zeigt die Pilotfolge ab Montag, den 6. Februar um 20:15 Uhr. Die folgenden, jeweils einstündigen Episoden werden dann immer montags zur gleichen Sendezeit ausgestrahlt.

Darum geht's

Das Grundgerüst der Story ist zu jener der Filme absolut identisch, nur spielt die Handlung im Hier und Jetzt: Der Ex-Navy-SEAL-Soldat und Polizist Martin Riggs hat nach dem Tod seiner Familie große emotionale Probleme und wird dem akkuraten, ruhigen und besonnenen Detective Murtaugh beim LAPD als Partner zugeteilt. Dieser steht seinem neuen Kollegen zunächst skeptisch gegenüber, da dessen Charakter das genaue Gegenteil von ihm darstellt. Dennoch entwickelt sich in der täglichen Arbeit mehr und mehr eine Art Freundschaft, die in ein tiefes, gegenseitiges Vertrauen mündet.

Die Hauptrollen verkörpern nun die beiden Schauspieler Damon Wayans (56) und Clayne Crawford (38). Zwar ist Crawford dank seiner Nebenrolle in der Serie "The Glades" zumindest nicht komplett unbekannt, Wayans allerdings ist der weitaus berühmtere der beiden. Im Jahr 2002 gewann er sogar den People's Choice Award für seine Rolle in der Erfolgsserie "What's Up, Dad?" . Seine erste kleine Nebenrolle spielte er übrigens bereits im Jahr 1984 in der Kult-Polizeikomödie "Beverly Hills Cop" an der Seite von Eddie Murphy (55).