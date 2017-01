Deutsche Eishockey Liga EHC stürmt zurück auf Platz eins

München - Für den EHC trafen Frank Mauer, Brooks Macek, Jason Jaffray, Mads Christensen, Keith Aucoin, Daryl Boyle und Richie Regehr. Letzterer erzielte damit sein 100. DEL-Tor. Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste aus dem Rheinland: In der dritten Minute brachte Mike Little Krefeld in Führung, indem er einen Bandenabpraller verwertete. Danach fanden die Red Bulls besser ins Spiel, vor dem Tor fehlte ihnen aber zunächst die Effektivität. Das änderte sich in der zwölften Minute, als Brooks Macek eine Lücke in der Krefelder Defensive sah und platziert zum 1:1-Ausgleich einschoss. Wenig später brachte Frank Mauer die Red Bulls aus kurzer Distanz erstmals in Führung (15.).