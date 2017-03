Deutsche Agentur vermittelt 18-Jährige versteigert ihr erstes Mal – für Millionen

"Ich bin sehr gespannt, wie Sex tatsächlich ist. Ich habe bislang nicht experimentiert", zitiert sie das Blatt. Alexandras Eltern sind dem Bericht nach vollkommen gegen die Aktion. Ihr Vater, ein Polizist, und ihre Mutter, eine Pharmazeutin, sollen angedroht haben, ihre Tochter zu verstoßen, falls sie ihre Jungfräulichkeit wirklich verkauft.

Familien gegen ihr Vorhaben

Ihr Onkel soll erzählt haben: Sie sagte ihnen: 'Ich bin 18 und kann mit meinem Körper tun, was ich will.' Es ist eine schreckliche Situation." Alexandra, die mit echtem Namen Oana heißen soll, sieht den heißen Deal nur positiv: "Jede muss selbst entscheiden, ob es sich lohnt, ihre Jungfräulichkeit an einen Freund zu verlieren, der später vielleicht wieder eine andere hat – anstatt sie zu verkaufen."

Jetzt könne sie überall auf der Welt studieren, sich ein Haus kaufen und ihre Eltern finanziell unterstützen. So veröffentlicht es die Dortmunder Agentur auf ihrer Internetseite. Wie der Deal genau abläuft und wie viel Geld die Agentur dafür einstreicht, ist nicht bekannt. Eine Anfrage der AZ blieb unbeantwortet.

Alexandra sagte in der englischen Sendung "This Morning", sie müsse 20 Prozent des Auktionspreises abgeben. Die Entjungferung soll in einem deutschen Hotel passieren. Und sie ist kein Einzelfall: Die Agentur hat noch fünf weitere "ärztlich gecheckte Jungfrauen" in der Auktion, die "Mindestgebote" liegen zwischen 20.000 und 500.000 Euro. Angeblich müssen die Freier in der ersten Nacht ein Kondom verwenden.

