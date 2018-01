Deutliches Signal Auch Colin Firth will nichts mehr mit Woody Allen zu tun haben

Schauspieler und Oscar-Preisträger Colin Firth (57, "Kingsman - The Golden Circle") ist der neueste Name in der immer länger werdenden Liste an Stars, die öffentlich erklären, nicht mehr mit Regisseur Woody Allen (82) zusammenarbeiten zu wollen. Firth, der im 2014 erschienenen Allen-Film "Magic In The Moonlight" die männliche Rolle innehatte, sagte laut der britischen Tageszeitung "The Guardian": "Ich würde nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten."