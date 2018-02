Deutliche Worte auf Twitter "Genug ist genug": Die Reaktionen der Stars auf die Florida-Schießerei

Einmal mehr gehen tragische Bilder aus den USA um die Welt. Am Valentinstag hat ein 19-Jähriger in einer Highschool in Parkland, im Bundesstaat Florida, das Feuer eröffnet und wild um sich geschossen. Der ehemalige Schüler tötete US-Medienberichten zufolge 17 Menschen, weitere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Zahlreiche US-Promis drückten nach dem Massaker in den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus. Doch sie richteten auch deutliche Worte an die Politik.