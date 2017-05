Deutliche Mehrheit SPD wählt Natascha Kohnen an die Spitze der Bayern-SPD

Zwar sei die SPD in Bayern nicht an der Macht, machtlos sei sie deshalb aber nicht, sagte Pronold in seiner mit großem Applaus gefeierten Abschiedsrede. "Die SPD hat Bayern mitgeprägt, und viel dazu beigetragen, dass Bayern ein weltoffener Freistaat geworden ist." Er rief die SPD-Mitglieder zu mehr gegenseitiger Unterstützung auf - auch in schwierigen Zeiten.

Am späten Vormittag hatte der zweitägige Landesparteitag begonnen, rund 300 Delegierte sind stimmberechtigt. Kohnen hatte bereits angekündigt, dass der Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch ihr Wunschkandidat für den Posten des Generalsekretärs ist. Obwohl der Landesvorstand selbst einen Leitantrag mit dem Titel "Zeit für mehr Gerechtigkeit" eingebracht hat, dürften die inhaltlichen Beschlüsse des Parteitages Nebensache bleiben.

Am Sonntag wird auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Schweinfurt erwartet. Nach der für die SPD überaus schmerzhaften Pleite bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende wird davon ausgegangen, dass Schulz eine Grundsatzrede hält, um seine Partei für den anstehenden Bundestagswahlkampf zu motivieren.