Details zum Liebes-Comeback Miley Cyrus und Liam Hemsworth mussten sich neu verlieben

"Sie reden sowieso über mich, auch wenn ich mit Liam aus einem Restaurant komme. Also warum nicht die Energie in meine Beziehung zurückholen und sagen, 'So fühle ich mich!'?" Ihre wieder gefundene Liebe scheint auf festem Fundament zu stehen. Das Paar lebt gemeinsam in Malibu, mit sieben Hunden, zwei Schweinen und zwei Ponys. Auf gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich dürften Fans in Zukunft dennoch vergeblich warten. Denn Cyrus will den roten Teppich meiden. "Ich setze mich keiner Situation mehr aus, in der ich mich unwohl fühle. Das muss ich nicht."