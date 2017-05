Designsprung beim Facelift Toyota Yaris 1.5: Kleiner Japaner ganz groß

Feinschliff in jedem Detail kann zwar keine Wunder bewirken, aber den Charakter eines Autos durchaus verbessern. Das verdeutlicht der aktuelle Toyota Yaris auf eindrucksvolle Weise. Dass in der neuesten Version 900 Bauteile optimiert wurden, sieht man dem in Frankreich produzierten Kleinwagen zwar nicht auf den ersten Blick an. Aber das neue Toyota-Modell im "B-Segment" - also bei den Kleinwagen - ist dazu angetan, den bisherigen Erfolg zu pflegen und auszubauen. 208.000-mal wurde der Yaris vergangenes Jahr in Europa verkauft. Das spricht für seine Beliebtheit - und dafür, dass er den europäischen Geschmack trifft. Kein Wunder, denn er wurde überwiegend in Europa designt und entwickelt. Dass es den Yaris auch mit Hybrid-Antrieb zu kaufen gibt, kommt gut an: 40 Prozent aller in Europa verkauften Yaris-Modelle sind Hybride. Mehr über die kultigen "Kleinwagen der Fünfzigerjahre" erfahren Sie in diesem Buch