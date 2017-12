Deshalb wurde der Film rechtzeitig fertig Ridley Scott: So konnte er Kevin Spacey ersetzen

Das muss ihm erst mal jemand nachmachen: Innerhalb weniger Wochen hatte Regisseur Ridley Scott (80, "The Counselor") es geschafft, Kevin Spacey (58) nach dessen Missbrauchsskandal aus seinem bereits fertigen Film "All the Money in the World" zu schneiden und Spaceys Szenen mit Christopher Plummer (88) nachzudrehen. Wie das möglich war, erklärte Scott der "Bild am Sonntag". "Ich flog nach London und traf mich mit Christopher Plummer. Wir zimmerten auf einer Serviette einen Drehplan zusammen und einigten uns per Handschlag." Während der folgenden drei Wochen hätten sie sämtliche Szenen in Europa, Afrika und den USA gedreht.