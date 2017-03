Desaströse Radwegsituation Baureferat: Änderungen in der Lindwurmstraße kommen bald!

München - Dass es so nicht weitergehen kann, sagte Josef Schmid schon vor Jahren. Jetzt endlich scheint Bewegung in die desaströse Radweg-Situation in der Lindwurmstraße zu kommen. Das Baureferat hat nach eigenen Angaben bereits Ende 2016 mit ersten Verbesserungen der Fahrbahnen begonnen. Und weitere Veränderungen sollen bald folgen - die AZ stellt die wichtigsten Neuerungen vor.