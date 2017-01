Nach einem schweißtreibenden Trainingslager in Portugal blieben die Münchner in vier Testspielen gegen teils unterklassige Gegner bei drei Siegen und einem Remis ohne Gegentor. "Das ist ein gutes Signal", sagte Pereira nach dem 1:0 bei der Generalprobe am Donnerstag gegen Clube Desportivo da Cova da Piedade. Torschütze war dabei Stefan Mugosa in der 84. Minute. Der neue Trainer gab seinen Profis am Sonntag überraschend noch einmal frei.