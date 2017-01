Fürth - In einem über weite Strecken zerfahrenen Derby erzielte der eingewechselte Michael Liendl in der 86. Minute vor 15.800 Zuschauern für die "Löwen" den Siegtreffer. Nach einem groben Missverständnis in der 1860-Abwehr hatte Serdar Dursun die Gäste in Führung gebracht (13.). Ivica Olic glich per Foulelfmeter aus (43.).