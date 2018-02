Der Winter kommt zurück Tipps gegen Kälte und Frieren

Feurig wird es außerdem mit scharfen Gewürzen: Chili, Cayennepfeffer oder Tabasco sorgen durch den Inhaltsstoff Capsaicin für ein Hitzeempfinden im Mund, und auch das wärmt nach und nach den ganzen Körper.

Ein weiterer Tipp an kalten Tagen ist das sogenannte Zwiebel-Prinzip. Dabei handelt es sich diesmal aber nicht um einen Ernährungsratschlag. Stattdessen ist das Zwiebelprinzip in der Modewelt beliebt und besteht darin, sich mehrere Schichten Kleidung übereinander anzuziehen. Diese Schichten sollten natürlich eher dünn sein, damit man am Ende nicht an das Michelinmännchen erinnert. Soll heißen: Nicht einfach fünf Pullis übereinander anziehen, sondern stattdessen Unterhemd, Langarmshirt und einen Cardigan miteinander kombinieren. Am Ende noch eine Winterjacke drüber - und schon ist man gut ausgerüstet, kann aber falls die Temperaturen im Laufe des Tages doch ansteigen auch eine Schicht ausziehen.

Bewegung macht bei Kälte wieder munter

Auch Bewegung macht in der kalten Jahreszeit munter und sorgt für neue Energie. Schon morgens direkt nach dem Aufstehen regt ausgiebiges Recken und Strecken die Durchblutung an. Wer beim Warten an der Bushaltestelle friert, kann sich durch einfaches Hin- und Herwippen und Auf- und Abrollen der Füße warm und auf Trab halten.

Richtig auf Hochtouren kommt der menschliche Körper durch Sport an der frischen Luft. Beim Joggen und Walken in der freien Natur wird selbst den kälteempfindlichsten Menschen früher oder später warm. Aber auch hier gilt: Dick einpacken und auf Funktionskleidung setzen! Und wenn man weniger Sportskanone, sondern eher Couchpotatoe ist, hilft auch ein zügiger Spaziergang nach draußen schon, um fit zu bleiben.

A propos Couch: Natürlich lädt auch das heimische Sofa in den kalten Monaten zum Verweilen ein. Mit einer Kuscheldecke, heißem Kakao oder Tee, Wärmflaschen und Kirschkernkissen kann man sich besonders schnell wieder aufwärmen.

Für ganz Hartgesottene und alle, die dem Frieren mit jedem erdenklichen Mittel den Kampf ansagen wollen, ist auch der letzte Tipp geeignet. Kälteimpulse, zum Beispiel in Form von Wechselduschen, machen kälteresistent und stärken das Immunsystem. Alternativ zur Wechseldusche würde sich natürlich auch ein Besuch im sibirischen Oimjakon als Kälteimpuls anbieten.

