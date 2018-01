München tut sich mit der Aufarbeitung seiner Nazi-Vergangenheit und der Erinnerung im öffentlichen Raum schwer. Das verdeutlichen die Debatten, die um das Haus der Kunst, die Stolpersteine, das NS-Dokumentationszentrum oder eben den maroden Zaun am Ostbahnhof immer wieder neu geführt werden.

Lange Zeit hat sich ein Haidhauser um die Erinnerung an der Stelle bemüht. Schon 2003 schrieb Werner Thiel einen Brief an den damaligen Oberbürgermeister Christian Ude. Er schlug vor, dort "eine Stele mit den historischen Fotos und Hintergrundinformationen zu errichten". Dieser Plan wurde vom Bezirksausschuss Au-Haidhausen auch gegen den Willen der Stadt unterstützt. 2013 wurde eine Tafel angebracht, ein Denkmal soll folgen - nur wann, ist ungewiss.

Das liegt an einem ebenfalls konfliktbehafteten Projekt: der Zweiten Stammstrecke. Die Deutsche Bahn hat "bauvorbereitende Maßnahmen" am Ostbahnhof für den Herbst 2018 angekündigt. Der Bezirksausschuss fürchtet, dass der Zaun den Bauarbeiten zum Opfer fällt. Die Deutsche Bahn gibt Entwarnung: "Das Gelände, auf dem sich der Zaun an der Orleanstraße befindet, wird für die Arbeiten der Zweiten Stammstrecke nicht benötigt und betrifft unsere Bauarbeiten somit nicht", sagt eine Sprecherin.

Wird ein Zaunstück eingelagert?

Das Areal gehört der Grundstücks-, Verwaltungs- und Verwertungsgesellschaft (GVG). Die hat grundsätzlich nichts gegen das Erinnern. An der alten Gedenktafel hatte sie sich sogar finanziell beteiligt. Mittelfristig soll das Gelände bebaut werden - mit Wohnungen. Kritiker des Zaun-Denkmals sind ohnehin der Meinung, dass es mit der "DenkStätte" an der Ludwig-Maximilians-Universität, dem Geschwister-Scholl-Platz, dem Saal im Justizpalast und im NS-Dokumentationszentrum genug Erinnerungsorte für die "Weiße Rose" gibt.

Das Kulturreferat hat vorgeschlagen, ein Stück des Schmiedeeisernen im städtischen Museumsdepot einzulagern. Ob ein Zaunstück in der Sammlung selbst einen Platz findet, ist fraglich. Schließlich ist ein Umbau des Stadtmuseums angedacht. Vor 2025 ist dort mit einer Fertigstellung nicht zu rechnen.

"Ich würde es außerordentlich begrüßen, wenn zumindest ein Teilstück des Zauns an Ort und Stelle erhalten bliebe", sagt Hildegard Kronawitter von der "DenkStätte". In ihren Räumen sei aber zu wenig Platz, um den Zaun zu präsentieren.

Deshalb rückt der Wunsch vom Denkmal für die "Weiße Rose" an einem Originalschauplatz erneut in weite Ferne, selbst wenn sich die meisten Beteiligten eigentlich einig sind, dass sie sich eigentlich erinnern wollen.