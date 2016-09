Und er schreibt drüber – so wie heute: Auf diesem Foto konnte ich die Band „Johanns Erben“, die in Österreich mit ihrem Hit „Loben & Preisen“ die Charts erklimmen, im Weinzelt ablichten. Jedes der Bandmitglieder (v. l. Markus, Markus, Schwaigsi, Harry, Arnold, Mike, Bernd) hat einen wichtigen Vorfahren namens Johann, woher der Name rührt. Die Singleauskopplung „Loben & Preisen“ ist übrigens der Remix eines Songs von Hansi Söllner. Wer auf Austria Rock steht, wird an dem Album ErbGut seine Freude haben.