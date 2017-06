München - Unglaublich, aber wahr: Dieser krasse Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung ist in Deutschland gar nicht so unüblich wie man denken sollte, warnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat. So sei es nach Angaben der Deutschen Bahn 2015 zu mehr als 150 Unfällen an Bahnübergängen gekommen - 35 Menschen kamen dabei ums Leben, in neun von zehn Fällen war menschliches Fehlverhalten die Ursache. Der Zugfahrer hat in einem solchen Fall keine Chance zu reagieren, denn Züge haben wegen ihrer großen Masse einen sehr langen Bremsweg - bis zu einen Kilometer benötigt etwa ein 100 km/h schneller Reisezug zum Anhalten. Die Experten vermuten, dass dieses vom DVR zu recht "beschränkte" Verhalten von Auto- oder auch Motorradfahrern in vielen Fällen das Resultat von Unwissenheit ist. Umso wichtiger ist weitere Aufklärung.