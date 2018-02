Der US-Präsident war nicht involviert Donald Trumps Anwalt bestätigt Zahlung an Porno-Star

Sie lernten sich bei einem Golfturnier kennen

Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass Cohen Daniels eben diese Summe bezahlt haben soll, angeblich mit dem Ziel, eine Affäre zwischen dem Porno-Star und Trump ein Jahrzehnt zuvor geheim zu halten. Das passierte demnach kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016. Laut den Gerüchten war der jetzige Präsident mit Daniels zusammen, kurz nachdem seine Frau Melania (47) den gemeinsamen Sohn Barron zur Welt gebracht hatte.

Daniels veröffentlichte ihrerseits erst vor Kurzem ein Statement, indem sie die Affäre weiter abstreitet: "In den vergangenen Wochen wurde ich unzählige Male gebeten, Berichte über eine angebliche sexuelle Beziehung, die ich mit Donald Trump vor vielen, vielen Jahren hatte, zu kommentieren", heißt es darin. "Tatsache ist, dass jede Partei dieser angeblichen Affäre deren Existenz dementierte, in den Jahren 2006, 2011, 2016, 2017 und jetzt wieder im Jahr 2018. Ich leugne die Affäre nicht, weil mir 'Schweigegeld' gezahlt wurde, wie Boulevardblätter in Übersee-Besitz berichteten. Ich dementiere diese Affäre, weil sie nie passiert ist. Ich werde zu diesem Thema keinen weiteren Kommentar abgeben."

Dem widerspricht ein Bericht der US-Zeitschrift InTouch. Das Magazin veröffentlichte ein Interview-Transkript aus dem Jahr 2011, in dem Porno-Darstellerin Stormy Daniels über ihre Erlebnisse mit dem US-Präsidenten spricht. Demnach habe sie Trump auf einem Golfturnier kennengelernt und ihn anschließend in seine Suite vor Ort begleitet, um dort Sex zu haben. Anschließend habe sie der Präsident um die Signatur ihrer, sich in seinem Besitz befindenden, Pornofilme gebeten.