Der Umwelt zuliebe Stella McCartney schwört auf ihre Mode

Stella McCartney (45) hat sich in der Modebranche mit ihrem gleichnamigen Label schon lange einen Namen gemacht. Nicht zuletzt, weil sie sich als eine High-Fashion-Designerin seit Jahren mit Nachhaltigkeit befasst, auf Pelz und Leder verzichtet und sich für die Forschung an nachhaltigen Materialien einsetzt. Im Interview mit der "Vogue" erklärte die Tochter von Paul McCartney (75, "Let It Be" ): "Ich versuche immer, etwas zu entwerfen, das zeitlos ist, auf das Frauen immer wieder zurückgreifen wollen." So bleibt das Kleidungsstück langlebig und muss nicht nach dem Fashiontrend weggeschmissen werden.