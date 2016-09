Das Festtagsdirndl

Festtagsdirndl sind aufwändiger gestaltet und oft mit Stickereien und Rüschen verziert. Auch die Schürze macht da keine Ausnahme und ist aus edlem Satin und anderen glänzenden Materialien. Für die kälteren Monate geht auch eine Dirndlschürze aus Samtstoff. Passend zum Dirndl wird die Bluse ausgesucht. Sie darf gerne auch aufwändiger verziert sein. Noch schöner wirkt das Festtagsdirndl, wenn Sie dazu eine passende Kette, Handtasche, Armbänder und Ohrringe tragen.

Das Hochzeitsdirndl

Hochzeitsdirndl sind oft individuell gefertigt, weil sie meist per Hand genäht und nach den Angaben der Braut hergestellt werden. Diese Kleider sind meist bodenlang. Ein breites Satinband schmückt die Taille der Braut. Seitlich befindet sich eine große Schleife mit herunterhängenden Bändern. Am Ausschnitt gibt es oft eine genähte Bordüre aus Spitze oder Seide.

Gut kombinierbar

Es gibt lange, kurze und mittellange Dirndl in unterschiedlichen Materialien und Farben. Sie sind hervorragend kombinierbar und mit unterschiedlichen Schürzen und Blusen sieht der Look jedesmal anders aus.

Unterrock, Rüschen und Strumpfband für die perfekte Optik

Frauen, die ein Dirndl tragen, sollten auch unbedingt einen Unterrock verwenden, weil dieser den sexy Look unterstützt und ein schönes Tragegefühl verleiht. Die perfekte Optik erreichen Sie mit einem Strumpfband am Knöchel und einer Rüschenkante, die am Saum hervorguckt.

Kleine Passfehler beheben

Da das Dirndl perfekt sitzen muss, ist eine professionelle Beratung von großer Wichtigkeit. Im Bedarfsfall sollten Sie auf einen Änderungsschneiderdienst zurückgreifen. Das kann zum Beispiel nötig werden, wenn es zu Lufttaschen unter den Armen oder am Rücken kommt. Diese kleinen Passfehler treten häufig auf, können aber in einer Schneiderei zügig behoben werden. In einem passgenauen und körpernahen Dirndl werden Sie sich rundum wohl fühlen und dieses auch mit Stolz präsentieren. Eine hohe Qualität sorgt dafür, dass auch nach häufigem Tragen, der Spaß am Dirndl erhalten bleibt.