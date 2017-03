München - Volker Braun hat immer alles im Blick. Von der Bank aus betrachtet er die Spiele des FC Bayern aus nächster Nähe. Doch anscheinend hat der Bayern-Arzt einen noch besseren Einblick auf das Geschehen als gewöhnliche Bundesliga-Mediziner. Denn vor ihm steht bei den Spielen des Öfteren ein aufgeklapter, roter Medizinkoffer. Auf Bildern sieht man Braun, wie er bei laufendem Spiel konzentriert auf den Koffer starrt. Wie die Bild berichtet, soll sich in diesem nämlich ein iPad auf dem parallel die Liveübertragung des Spiels per SkyGo läuft befinden.Das hieße: Der Doc und die ganze Ersatzbank kann also das Spiel verfolgen, inklusive aller strittigen Szenen in Wiederholung und Zeitlupe.