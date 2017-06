Für Felix R. scheint das Fesseln der Prostituierten eher nebensächlich zu sein, zumindest stellte er es in der Vernehmung so dar. "Er gab an, dass er im Fall der ersten ermordeten Frau ihr die Fesseln erst nach dem Sex und im Zusammenhang mit dem Streit um die Bezahlung angelegt habe. Im zweiten Fall konnte oder wollte er sich an das Fesseln überhaupt nicht erinnern", so Oberstaatsanwalt Alfred Huber. Zweimal Streit um Liebeslohn, zweimal eine gefesselte und erdrosselte Prostituierte in einer ausgebrannten Wohnung? In einem Punkt ist sich Norbert Nedopil sicher, auch wenn er Felix R. nicht kennt: "Der Streit war allenfalls ein Grund von mehreren, die zu diesen Taten geführt haben."