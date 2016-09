Fürst Albert II. (58) und Fürstin Charlène (38) haben am Wochenende beim traditionellen Volks-Picknick "Pique Nique Monegasque" in Monaco teilgenommen. Und obwohl Charlène in ihrem beige-farbenen Kleid mit zartem Flowerprint wirklich eine gute Figur machte, hatten die Fotografen und Fans nur Augen für einen: ihren Sohn, den bald zweijährigen Prinz Jacques von Monaco. Der strohblonde Junge erschien in den Landesfarben, wie die Fotos vom Palast zeigen: rotes Poloshirt und weiße Hose. Seine Zwillingsschwester Gabriella schwänzte den Termin.