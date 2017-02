Der Staatsanwalt, Vera, Tatort, ... 3. Februar: Krimi-Tipps am Freitag

21:45 Uhr, ZDFneo: Mord im Mittsommer: Im Eifer des Gefechts

Eine Gruppe Jugendlicher fährt mit dem Boot auf die Insel Sandhamn, um den längsten Tag des Jahres zu feiern. Doch als die Mittsommernacht endet, ist einer der Jugendlichen, Victor, tot. Vera (Saga Samuelsson), die wieder mit ihrem Vater Jonas (Stefan Gödicke) im Haus neben Nora (Alexandra Rapaport) wohnt, ist ebenfalls zu einer Mittsommerparty gegangen und nicht zurückgekommen. Jonas befürchtet das Schlimmste und bittet die Polizisten Thomas Andreasson (Jakob Cedergren) und Mia Holmgren (Sandra Andreis), nach seiner Tochter zu suchen. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Victor einen Tag vor seinem Tod Streit mit einem Drogendealer hatte.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Die chinesische Prinzessin

Münster steht Kopf. Songma, Künstlerin, Dissidentin, Prinzessin, stellt ihre Werke im Westfälischen Landesmuseum aus! Doch jetzt ist sie tot. Ermordet mit einem Skalpell liegt sie am Morgen nach ihrer Vernissage in der Münsteraner Rechtsmedizin. Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) steht nicht nur unter Schock, sondern auch unter dringendem Tatverdacht: Er hatte sie in der Nacht zuvor in sein Allerheiligstes eingeladen. Und jetzt? Der sichtlich angeschlagene Rechtsmediziner hat keine Erinnerung mehr an die letzten Stunden.

23:30 Uhr, Das Erste, Ein Fall für Annika Bengtzon: Lebenslänglich

Der angesehene Elitepolizist David Lindholm wurde aus nächster Nähe erschossen. Als Mörderin kommt nur seine Ehefrau Julia (Sandra Andreis) infrage, deren Fingerabdrücke auf der Tatwaffe gefunden wurden. Der Fall scheint sonnenklar, doch Annika Bengtzon (Malin Crépin) hat ihre Zweifel: War Lindholm tatsächlich der sympathische Freund und Helfer, für den alle ihn hielten? Die Reporterin beginnt mit ihren Recherchen und kommt dank der Mithilfe einer jungen Polizistin schon bald der Wahrheit nahe, so nahe, dass sie um ihr Leben bangen muss.