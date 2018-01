Der Staatsanwalt, Lewis, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Lewis: Heimliche Spiele

Die 18-jährige Jessica Lake vertritt kurzfristig ihre Freundin Yasmin bei einem Babysitting-Job. Das Ehepaar Addams verbringt das Wochenende bei Nicks Chef Tom Garland (Gary Kemp) und dessen Frau Davina. Als die Addams zurückkehren, finden sie das Kind unversehrt, Jessica aber ist tot. Sie wurde erdrosselt und nach ihrem Tod im Bondage-Stil ans Bett gefesselt. Inspektor Lewis (Kevin Whately) kann zunächst nicht ausschließen, dass Jessica das Opfer einer Verwechslung geworden ist, denn eigentlich war ihre Freundin Yasmin für das Babysitting vorgesehen.

20:15 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Tod am Hahnenkamm

Missmutig begleitet Benno Berghammer (Ottfried Fischer) seine Mutter Resi (Ruth Drexel) auf eine Reise in den Nobelskiort Kitzbühel, wo sich anlässlich des berühmten Hahnenkamm-Rennens jede Menge Prominente ein Stelldichein geben. Im Gegensatz zu ihrem Sohn findet Resi schnell Anschluss und freundet sich mit dem Hofrat a. D. Rudolf Matuschek (Karl Merkatz) an. Bennos Laune hebt sich erst, als er in einer Disco die amtierende Miss Austria Marina (Elisabeth Lanz) kennenlernt und mit ihr die Nacht durchtanzt. Als Marina am nächsten Morgen ermordet aufgefunden wird, gerät Benno in Verdacht.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Der Sohn

Im Park wird Marco Schneider tot aufgefunden. Der 38-Jährige lebte noch bei seinen Eltern, doch das Familienverhältnis war wegen seiner pädophilen Neigungen zerstört. Marcos Freundin Emma Horn (Karoline Bär) wusste bis zu seinem Tod nichts davon. Wer kannte Marcos pädophile Neigung, die er mit seiner Musik betäuben wollte? Eine Spur führt die SOKO zu einem dunklen Geheimnis der Familie.

21:45 Uhr, ZDFneo, Lewis: Der unauslöschliche Makel

Am Oxforder Institut für Kriminologie hält der Gastredner Professor Paul Yelland (David Soul) einen ebenso vielbeachteten wie umstrittenen Vortrag zum Thema "Kriminelle Gefährlichkeit". Seine mutmaßlich rassistischen Thesen rufen im Saal heftigen Widerspruch und vor den Türen gewalttätige Reaktionen hervor. Yelland wird später tot aufgefunden. Für Inspektor Lewis (Kevin Whately) und Sergeant Hathaway (Laurence Fox) liegt es nahe, dass die Tat einen politischen Hintergrund haben könnte.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Rebecca

Rebecca (Gro Swantje Kohlhof) ist 17, als die Polizei sie neben der brennenden Leiche eines Mannes findet. Sie ist nicht ansprechbar, weiß noch nicht einmal, dass sie eigentlich Rebecca heißt. Denn als Zweijährige wurde sie entführt und seitdem von dem Toten, Olaf Reuter, gefangen gehalten. Der hat sie zu einer pseudoreligiös auf ihn fixierten Fanatikerin erzogen, die nicht fähig ist, sich mit Fremden zu verständigen. Auch nicht, um Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) mitzuteilen, wie Reuter starb - oder was es mit den Spuren eines weiteren Kindes auf sich hat, die in Reuters Haus gefunden wurden.