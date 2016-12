Der Silvester-Knaller Klopp gegen Pep: "Würde mir eine Karte kaufen"

Immerhin: Nach zwischenzeitlichen Durchhängern sind beide Mannschaften zuletzt mit drei Ligasiegen nacheinander auffällig geworden. Gut für Liverpool: Das Spiel findet an der Anfield Road statt. Seit mittlerweile 23 Heimspielen sind die Reds unbesiegt. Anfield, sagt Klopp, sei der große Vorteil für seine Mannschaft in diesem Spiel.

Anfield, betont der Niederländer Georginio Wijnaldum in Diensten des FC Liverpool, "ist eine Festung". Er behauptet: "So, wie wir spielen, so, wie wir in Heimspielen Tore schießen, macht das jedem Gegner Angst." ManCity hat zuletzt 2003 ein Ligaspiel an der Anfield Road gewonnen, seitdem in 13 Versuchen keines mehr.

Und dann ist da ja auch noch das Duell der Trainer, allein dies, schreibt der Guardian, sei schon ein "Kassenschlager". Achtmal trafen Klopp mit Borussia Dortmund und Guardiola mit Bayern München bislang aufeinander, beim letzten Mal, im April 2015, siegte Klopp in einem verrückten Pokalhalbfinale in München. Insgesamt steht es 4:4 in den Aufeinandertreffen.

Guardiola ist Engländern suspekt

Klopp aber behauptet: Was gewesen ist, interessiert mich nicht mehr. "Nicht wir", also die beiden Trainer, "spielen gegeneinander", betonte Klopp am Donnerstag, "sondern unsere Mannschaften, und die sind völlig unterschiedlich zu Bayern und Dortmund."

Aus der Vergangenheit lasse sich deshalb nichts ableiten. "Im Moment kann keine Mannschaft sagen, was die andere vorhat", behauptet Klopp. Er weiß aber, dass bei ManCity der zuletzt gesperrt Sergio Agüero wieder mitwirken darf: "Das macht das Leben nicht einfacher."

Selbstverständlich musste Klopp vor dem Spiel auch den Kollegen beurteilen. Guardiola ist den Engländern nach wie vor suspekt, es geht um den Spielstil, den er propagiert. Neulich, beim 2:4 gegen Meister Leicester City, dauerte es eine halbe Stunde, ehe ManCity das erste "tackle" gewann, also den ersten Zweikampf.

Klopp: "Er hat klare Vorstellungen"

Guardiola antwortete danach ironisch auf die Frage, ob seine Mannschaft mehr "tackles" brauche: "Was ist ein tackle?" Er sei kein Trainer für "tackles", ergänzte Guardiola, was die Times mit der ätzenden Bemerkung konterte: "Guardiola glaubt, er könne den Mount Everest im T-Shirt besteigen."

Und so ergab sich die eher kuriose Situation, dass Klopp den Kollegen tatsächlich verteidigen musste vor dem Aufeinandertreffen am Samstag. Das Plädoyer für Guardiola mündete in den Satz: "Er hat klare Vorstellungen. Und das sind ziemlich gute Vorstellungen, um ehrlich zu sein."