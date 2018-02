Der Schuss ging nach hinten los Robert Geiss erklärt sein umstrittenes Knarren-Bild

Was ist da nur in Robert Geiss (54) gefahren? Vor wenigen Tagen erhitzte er die Gemüter, weil er bei Instagram ein Foto von einer Waffe mit Louis-Vuitton-Muster neben einem dazu passenden Kartenetui postete. Den Schnappschuss betitelte er mit den Worten: "Toys for boys", zu Deutsch: Spielzeug für Jungs. Nicht nur einen Teil seiner Follower regte das auf - "Wie bescheuert ist das denn?" ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen. Auch das französische Luxushaus distanzierte sich laut Bild-Informationen von der Pistole. Und was sagt Geiss selbst zu seinem kontroversen Posting? In "Von nix kommt nix: Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens" erzählen Robert und Carmen ihre ganz persönliche Lebensgeschichte