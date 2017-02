"Der scheidende Schupo" Das denken die Protagonisten über den Weimar-"Tatort"

In Weimar gibt es in "Der scheidende Schupo" (hier geht's zur AZ-Kritik) mal wieder ein Verbrechen aufzuklären, was natürlich die "Tatort"-Kommissare Lessing und Dorn auf den Plan ruft. Erneut wird ein Feuerwerk an Skurrilität und Wortwitz abgefeuert, das sicher nicht Jedermann überzeugen wird. Was die Schauspieler Christian Ulmen, Nora Tschirner, die Autoren, der Regisseur, so wie Schauspieler Arndt Schwering-Sohnrey, der die Episoden-Hauptrolle des Lupo verkörpert, über den Film denken, erfahren Sie hier: