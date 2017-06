Der Schauspieler und das Model Geht da was? Elle Macpherson und Brad Pitt beim Flirten gesichtet

Bahnt sich hier etwa eine neue Liebes-Sensation an? Wie das australische Boulevard-Magazin New Idea berichtet, trafen sich das Supermodel Elle Macpherson (53) und der Hollywood-Beau Brad Pitt (53, "Allied: Vertraute Fremde" ) in Los Angeles zu einem geheimen, aber vor allem romantischen Rendezvous. Wie ein Insider dem Blatt berichtete, sollen die beiden dabei ziemlich vertraut gewirkt haben - angeblich sogar wie ein echtes Paar. Sie habe dabei immer wieder seinen Arm berührt und ihre Haare neckisch hinter die Schultern geworfen. (Sehen Sie hier Brad Pitt in einem seiner letzten großen Filme "The Big Short")