Der Schauspieler im Lifestyle-Interview Pasquale Aleardi: Bei dieser Kalorienbombe wird er schwach

Pasquale Aleardi (45, "Honig im Kopf" ) ermittelt seit 2014 als "Kommissar Dupin" in der französischen Bretagne. Nun stehen die nächsten beiden Film der Reihe an: "Bretonischer Stolz" und "Bretonische Flut" (2.3. und 9.3., 20.15 Uhr, das Erste). Ein guter Anlass für spot on news, den Schweizer Schauspieler, Musiker und Frauenschwarm mit italienisch-griechischen Wurzeln, der sogar schon am New Yorker Broadway auf der Bühne stand, einem Lifestyle-Check zu unterziehen: