Der Schauspieler im Interview Krebs- und HIV-Diagnose: So hat Georg Uecker das durchgestanden

Lange hatte sich der Schauspieler dagegen entschieden, öffentlich darüber zu sprechen, dass er HIV-positiv ist: "Ich habe das nie geheim gehalten", erklärt Uecker im Interview dazu. "Ich bin offen damit umgegangen, aber nicht öffentlich. Meine Familie, Freunde und Kollegen wussten Bescheid. Als öffentliche Person muss man aber offenbar immer alles doppelt und dreifach machen. Ich hatte auch schon ein privates Coming-out als schwuler Mann, eines als Carsten Flöter laut Drehbuch, dann folgte das dritte Coming-out in der Öffentlichkeit. Auf HIV bezogen war das Jahre später ähnlich."

Lange Zeit, so der 55-Jährige weiter, "hatte ich allerdings keine Lust, auf Gerüchte und Unwahrheiten zu reagieren und mich davon in die Ecke drängen zu lassen. Ich bin der Typ, der lieber agiert". Darüber zu sprechen, sei für ihn kein großer Schritt gewesen, "schwieriger war die richtige Plattform, die richtige Gelegenheit und den passenden Zeitpunkt zu finden. Vor eineinhalb Jahren ergab sich dann ein Interview mit zwei Journalisten, die ich kenne. HIV war einer von vielen Aspekten dieses Gesprächs. So ist es in meinem Leben auch. Es gehört zu meinem Leben, dominiert mein Leben aber nicht".

Seit langer Zeit geht es Uecker inzwischen gut. Neben der "Lindenstraße" und Auftritten zum neuen Buch ist für dieses Jahr noch etwas anderes geplant: "Auf Grundlage des Buchs entwickle ich eine Solo-Bühnen-Show mit interaktiven Elementen", verrät er. "Dabei lese ich auf der Bühne, es wird aber auch das Publikum miteinbezogen, Einspieler und ein Sidekick sind geplant. Auch aktuelle Bezüge will ich miteinfließen lassen. Mit dieser Show will ich ab Herbst auf Tour gehen."

Womöglich kommen auch noch neue Auftritte in Quizshows hinzu. Wie kam es dazu, dass Uecker zu Deutschlands legendärstem Telefonjoker wurde? "Das hat sich so ergeben", sagt er. "Bei den Promi-Ausgaben von 'Wer wird Millionär?' wurde ich von Kollegen gefragt. Das waren teilweise Leute, die ich kannte, teilweise welche, die ich nur ein bisschen kannte. Offenbar traut man mir ein bisschen Allgemeinwissen zu..."

Viel Wissen hat Uecker auch in Sachen ESC. Was ein deutscher Song mitbringen muss, damit es mit der Punktezahl wieder nach oben geht, weiß allerdings auch er nicht: "Das Erstaunliche ist, dass es überhaupt kein Patentrezept gibt. Dass man kein Muster erkennen kann, ist auch das Schöne daran. Ich bin da allerdings ganz zuversichtlich. In den letzten Jahren ist es zwar nicht rund gelaufen, man kann es aber auch so sehen: Vor drei Jahren war Deutschland auf Platz 27 von 27, vor zwei Jahren auf Platz 26 von 26, letztes Jahr gab es Platz 25 von 26. Das heißt: In 24 Jahren könnten wir auch gewinnen."