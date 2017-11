Der Schatten von 1991 Ex-Student gesteht Mord - nach 26 Jahren

Es ist ein Fall, der auch erfahrene Ermittler überrascht. Zu dem Prozess kommt es überhaupt nur, weil der Angeklagte, der zuletzt in Wolfenbüttel in Niedersachsen lebte, Anfang 2017 mit Alkohol am Steuer erwischt wird. Nachdem man ihn wieder habe gehen lassen, sei er wenig später mit einem Zweitschlüssel zurückgekehrt und weiter gefahren, berichtet er - weil er mit der "Parksituation" seines Wagens nicht einverstanden gewesen sei. Dann habe ihn die Polizei erneut erwischt. Es folgte die Lebensbeichte. Aus dem Nichts.

Der Täter führte ein unauffälliges Leben

Der Richter will wissen: Warum ausgerechnet in dieser Situation? Nun, womöglich habe es an der "ganzen Atmosphäre" gelegen, bei der Polizei zu sein, antwortet der Angeklagte. Er habe das ja nicht gekannt. Am Anfang hätten die Beamten ihm wohl auch gar nicht geglaubt.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ein unauffälliges, wenn auch von immer mehr Brüchen durchzogenes Leben hinter sich. Das Lehramtsstudium versandet. Die Ehe geht kaputt. Der Kontakt zu den drei Kindern geht verloren. Alkohol ist ein Thema. Er schlägt sich mit einem Job bei einer Zeitarbeitsfirma durch. Die Perspektive ist nicht gerade rosig.

Das alles mag das späte Geständnis erklären - der Schatten von 1991 wurde immer größer. Wie es im Inneren des 52-Jährigen aussieht, lässt sich aber allenfalls erahnen. Der Prozess soll noch bis Mitte Dezember fortgesetzt werden.

