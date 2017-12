Emma Harris, eine Ex-Freundin von Lil Peep, erzählte von dem Zeitpunkt, als sie sich in den Musiker verliebte, da sie "noch nie jemanden getroffen habe, der seine Haare öfter färbt als ich". Sie erklärte: "Ich glaube nicht, dass es physisch möglich ist, mehr Tränen für jemanden zu vergießen." Während weitere Freunde und Weggefährten zu Wort kamen, hatten sich laut The Rolling Stone hunderte Fans vor dem Allegria Hotel, wo die Feier stattfand, versammelt. Viele trugen Rosa, Lil Peeps Lieblingsfarbe.

Behörden gehen von Drogenüberdosis aus

Lil Peep war am 15. November gestorben. Sein Manager hatte ihn kurz vor einem geplanten Auftritt in Tuscon leblos im Tourbus aufgefunden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Rapper an einer Drogenüberdosis starb. Kurz nach seinem Tod meldeten sich Kollegen und Freunde über soziale Medien zu Wort, darunter auch Schauspielerin Bella Thorne (20), die einmal mit ihm liiert gewesen war. ""Peep, du hättest mehr vom Leben verdient. Das Leben wurde Deiner Größe nicht gerecht", schrieb sie auf Twitter.

Lesen Sie auch: Sarah und Pietro Lombardi - Erster gemeinsamer TV-Auftritt nach Trennung