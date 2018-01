Am Freitag reichte der Rapper in Seattle Klage ein. In den Gerichtsunterlagen, die dem US-Klatschportal "TMZ" vorliegen, heißt es, dass Monique Greene (21), so der Name des angeblichen Opfers, sich Zugang zum VIP-Bereich des Nachtclubs verschaffte, in dem Nelly als Headliner auftrat. Dort habe die junge Frau angefangen, eifrig mit dem Musiker zu flirten. Nelly gibt an, er habe Greene daraufhin in seinen Tourbus eingeladen.