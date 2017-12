Der Punk und die Rechtspopulisten "Tatort: Dunkle Zeit": So wird Falkes neuer Fall

So oder so hatte der NDR reichlich Stoff für Falkes Fall in einer politisch unruhigen Zeit, in der populistische Ideologien auf nahrhaften Boden fallen. Drehbuchautor und Regisseur Niki Stein (56, "Rommel") arbeitet aktuell an einer Reihe über Adolf Hitler und erzählte dem NDR, dass er beim Schreiben dieses "Tatorts" immer wieder Parallelen zu den Nationalsozialisten entdecken konnte. "Es ist im Grunde die gleiche Geschichte: Man folgt einer großen völkischen Idee, gibt klare Feindbilder aus und entwickelt eine Strategie, wie das Establishment zu bekämpfen ist. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis man sagt: Wir schaffen auf radikale Art und Weise ein Problem aus der Welt, weil das Ziel, das wir vor Augen haben, so gewaltig ist."

Lohnt das Einschalten?

Durchaus. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Krimireihe der aktuellen sozialpolitischen Stimmung annimmt. Bei dem "Tatort"-versierten Stein, der in der Folge "Der Inder" schon das Streitthema Stuttgart 21 und in "HAL" Datenschutz und künstliche Intelligenz behandelte, ist ein derart komplexes Reizthema in guten Händen. Er bildet ab, anstatt zu urteilen und zeigt, wie versiert eine Partei wie die fiktiven Neuen Patrioten ihre Wähler umgarnt, wie schwer es mitunter ist, ihr mit logischen Argumenten beizukommen, und wie verhärtet die Fronten wirklich sind.

Schade, dass der Film an anderer Stelle Potential verschenkt. So nuanciert charakterisiert wie Schramm sind ihre Parteifreunde nicht geraten. Dem weitaus weniger spannenden Nebenschauplatz, auf dem zwei militante Aktivisten eine parasitäre Beziehung eingehen, während sie einen Anschlag planen, wird außerdem zu viel Raum gegeben. Interessanter ist das Verhältnis der Ermittler, das sich immer noch nicht erwärmen will (sie bleiben erstmal beim "Sie"). Und vor allem sind es die Dialoge zwischen Schramm und den Kommissaren, die ins Schwarze treffen. Was die unbelehrbare Politikerin, der streitbare Falke und die angestrengt diplomatische Grosz ineinander auslösen, dürfte vielen Deutschen bekannt vorkommen.