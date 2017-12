Der Polizist, der Mord und das Kind, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ONE: Chloe, Psychothriller

Seit vielen Jahren sind die Frauenärztin Catherine (Julianne Moore) und der renommierte Universitätsprofessor David (Liam Neeson) glücklich verheiratet. Eines Tages aber beginnt Catherine ihren Mann der Untreue zu verdächtigten: Sollte er eine Affäre mit einer Studentin haben? Um ihn auf die Probe zu stellen, setzt sie das Luxus-Callgirl Chloe (Amanda Seyfried) auf ihn an. Damit beginnt ein geheimnisvolles, erotisches Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Catherine immer stärker den Manipulationen der schönen Chloe zu erliegen droht.

20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder: Befreiung, Dramaserie

Leos (Tim Oliver Schultz) Zustand verschlechtert sich. Seine Freunde versuchen weiterhin, ihm in Benitos () Haus bestmöglich zur Seite zu stehen, doch die Ärzte raten dringend, dass er zurück in ein Krankenhaus gehen und dort unter ärztlicher Aufsicht sein sollte. Doch nach einem plötzlichen Zusammenbruch findet sich Leo in einem Krankenzimmer wieder - dort, wo er nicht mehr sein wollte. ("Club der roten Bänder" und viele weitere Serien können Sie bei Amazon Prime sehen - hier geht's zum kostenlosen 30-Tage-Test)

20:15 Uhr, kabel eins: Matrix, Sci-Fi-Action

Der Hacker Neo (Keanu Reeves) findet heraus, dass die Welt nur eine Illusion ist, die den Menschen in einem riesigen Computerprogramm, der Matrix, vorgegaukelt wird. Mithilfe einer kleinen Gruppe von Rebellen um Morpheus bricht er aus der Scheinwelt aus und beginnt gegen Maschinenwesen zu kämpfen, die die Menschheit versklavt haben. Bald weiht Morpheus (Laurence Fishburne) ihn in sein Geheimnis ein, dass für Neo eine größere Rolle in diesem Krieg vorgesehen sein könnte, als er vielleicht ausfüllen will.