Der Olympiaturm wird 50! Münchens Wahrzeichen feiert Geburtstag

Gewaltig ist sein Fundament: Zwölf Meter tief, 40 Meter breit und 12.500 Tonnen schwer. Nachdem es fertiggegossen war, wuchs der Turm unaufhörlich in die Höhe: Täglich zwei Meter waren es, bis 1965 genau 151 Meter erreicht waren und die Träger der Postkanzel angebracht werden konnten. Darüber schließt sich der Aussichtskorb mit seinen fünf Stockwerken an: Betriebsgeschoss mit Drehantrieb für das Restaurant (178 m), Drehrestaurant (181m), das sich in 53 Minuten einmal rundherum dreht, Aussichtsetage mit Rock-Museum (185m), offene Aussichtsplattform (189m) und darüber über zwei Außentreppen die oberste Plattform (192m).

Rauf geht's mit dem Besucher-Aufzug in 32 Sekunden auf 185 Meter Höhe - was für ein kribbelndes Bauchgefühl sorgt. Und sollte der mal ausfallen, keine Angst: Es gibt ein Treppenhaus. Nach 1230 Stufen ist man wieder unten. Falls man gut zu Fuß ist.

