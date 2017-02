"Sieht nach einem Weltmeister-Auto aus"

Für Motorsportfans dürften die neuen Reifen aber wohl der größte Hingucker sein. Die sind nämlich megabreit. Und gemäß den gravierenden Regeländerungen ab dieser Saison misst auch der Wagen selbst um einiges mehr: Statt 1,80 Meter sind es nunmehr 2,00 Meter. "Es ist ein bisschen retro, ein bisschen wie in den 80ern", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Die kräftiger anmutenden Boliden sollen zwischen drei und fünf Sekunden pro Runde schneller sein.

Was die Erwartungen an das eigene Team betrifft, mahnte Wolff aber zu Vorsicht: "Es ist eine neue Ära angebrochen", erklärte er bezüglich der neuen Reglementierungen. "Wir fangen alle bei Null an." Nichtsdestotrotz: "Es sieht nach einem Weltmeister-Auto aus", so Wolff, aber "das muss es auch auf der Stoppuhr sein." Der aktuelle Weltmeister war aber zum ersten Mal in der Geschichte des Rennstalls nicht mehr bei einer Präsentation dabei. Rosberg trat nach seinem Titel überraschend zurück. Für Hamilton kein Problem: "Sicher wird es am Anfang seltsam sein, dass nicht er es ist, der in der Box neben mir steht, aber ich habe noch nie in meiner Karriere einen Teamkollegen vermisst."

Verhaltenskatalog für Hamilton und Bottas

Damit es zwischen Hamilton und Neu-Kollege Bottas nicht zu Reibereien kommt wie es in der vergangenen Saison zwischen dem Briten und Rosberg der Fall war, hat der Rennstall in gleich zu Beginn der Zusammenarbeit einen Verhaltenskatalog aufgestellt. "Wir haben ein internes Papier, das über die Jahre mit der Erfahrung gewachsen ist". Aber man müsse erstmal die Dynamik zwischen beiden Piloten abwarten. Hamilton zeigte sich bereits artig: "Ich bin bereit, diese Beziehung zwischen uns mit meiner Erfahrung und meiner Reife zu führen." Denn will er wieder erfolgreich sein, muss die Stimmung im Team besser sein als das Wetter am Donnerstag.