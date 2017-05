Der Netflix-Megahit ist zurück Düsterer "House of Cards"-Trailer: Frank Underwood zieht in den Krieg

Oder wie darf es sonst verstanden werden, dass der amtierende US-Präsident sich und seine Frau auch noch in den kommenden fünf Legislaturperioden im Weißen Haus sieht? "Sie haben mich. Sie haben dich. Underwood 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036", droht Spacey am Ende des Trailers förmlich. Keine guten Aussichten also für seinen politischen Gegner Will Conway (Joel Kinnaman), der in der Staffel zuvor noch durch seine Selbstsicherheit auffiel. Doch davon ist im neuen Trailer nichts mehr zu sehen!