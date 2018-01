Der Name steht noch nicht fest Netflix-Film "Bright" bekommt eine Fortsetzung

Der Netflix-Blockbuster "Bright" bekommt eine Fortsetzung. Das gab der Streamingdienst am Mittwoch bekannt. Als Regisseur wird wieder David Ayer (49, "Suicide Squad") mit an Bord sein. Ebenso sollen die Hauptdarsteller Will Smith (49, "Verborgene Schönheit") und Joel Edgerton (43, "Loving") wieder vor der Kamera stehen. Der Action-Thriller startete in über 190 Ländern und schaffte es in der Launchwoche (seit 22. Dezember) weltweit auf Platz eins der Netflix-Charts. Somit ist "Bright" der am häufigsten geschaute Netflix Originalfilm und eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen, die der Streaminganbieter jemals auf den Markt gebracht hat, heißt es in der Pressemitteilung.