Der Moderator im Interview Letzte Folge "Circus HalliGalli": Darum wird Joko Klaas vermissen

Es heißt Abschiednehmen von "Circus HalliGalli". Wie schwer fällt es Ihnen, einen Schlussstrich zu ziehen?

Joko Winterscheidt: Ich glaube, dass es in der letzten Sendung durchaus emotional wird. Ich habe Klaas versprochen, dass ich nicht weine, aber ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Abschied ist immer emotional. Wir haben uns damals geschworen, es gibt dieses und jenes Thema, dass wir gerne unterbringen würden und die haben wir nun alle durch. Uns war von Anfang an klar, dass das keine Sendung ist, die wir ewig erzählen können. Dementsprechend sind wir an einen Punkt gekommen, an dem wir uns alle ehrlich in die Augen gesehen und gefragt haben: Wollen wir das Ding totreiten? Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir es diesen Sommer unbeschadet in den Schrank stellen. Wir wollen uns zu keinem Zeitpunkt den Vorwurf gefallen lassen, dass es in die Beliebigkeit abgerutscht ist. Ich habe jede einzelne Folge mit Liebe und Leidenschaft gemacht. Es hatte sich noch kein Alltag eingeschlichen. Deswegen ist jetzt genau der richtige Moment, es zu beenden. Es war immer etwas Besonderes und es ist auch schön, das so besonders in Erinnerung zu behalten. Es wird nicht leicht sein, aber wir hören auf, wenn es am schönsten ist.