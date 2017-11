Der Macher von "Cars" und "Toy Story" Pixar-Chef am Pranger: John Lasseter nimmt sich Auszeit

Hat Lasseter die Schauspielerin Rashida Jones belästigt?

Lasseters Erklärung soll allerdings nicht ganz freiwillig erfolgt sein. Vielmehr sei sie zu einem Zeitpunkt gekommen, als "The Hollywood Reporter" gerade an einem detaillierten Artikel über sein mutmaßliches Verhalten arbeitete. Demnach soll auch "Parks & Recreation"-Schauspielerin Rashida Jones (41) ihre Arbeit am Drehbuch von "Toy Story 4" niedergelegt haben, da ihr Lasseter unerwünschte Avancen machte. Auch der Co-Autor, Will McCormack (43), habe sich deshalb vom Projekt zurückgezogen.

Nach Veröffentlichung des Artikels dementierten das die beiden jedoch. Der "New York Times" sagten sie in einem Statement, sie hätten ihre Arbeit nicht wegen unerwünschten Avancen niedergelegt. "Das ist nicht wahr." Sie seien zwar froh, "wenn Menschen über Verhaltensweisen sprechen, die ihnen Unbehagen bereitet haben". Die Trennung sei jedoch wegen "kreativer und philosophischer Differenzen" erfolgt. Bei Pixar herrsche "eine Kultur, in der Frauen und farbige Menschen keine gleichberechtigte Stimme haben".

Wie es nun mit "Toy Story 4" weitergeht, ist bisher nicht bekannt. Mit Lasseter als Produzent und Drehbuchautor sowie den Co-Autoren Jones und McCormack sind die wichtigsten Leute von Bord gegangen.