Der 1928 als Sohn eines Landarztes im ostpreußischen Miklen geborene Kaiser war eine Institution. Und zwar nicht nur für Musik. Kaiser hat – und das wird heute oft vergessen – immer auch Literatur rezensiert. Auf Einladung von Hans Werner Richter hin durfte er ab 1953 an Veranstaltungen der "Gruppe 47" teilnehmen.

Mit acht Jahren begann er Klavier zu spielen. Im Alter von acht Jahren begann er mit dem Klavierspiel. Das gemeinsame Musizieren mit seiner Familie zählte er später zu seinen glücklichsten Momenten in seinem Leben. Seine journalistische Laufbahn begann mit einer Besprechung von Theodor W. Adornos "Philosophie der Neuen Musik".

Adorno empfahl Kaiser Alfred Andersch vom Hessischen Rundfunk, was wiederum die Frankfurter Hefte aufmerksam machte. Ab 1959 schrieb er für die Süddeutsche Zeitung, der er bis zuletzt treu blieb. Sogar die "New York Times" wollte Kaiser einmal abwerben. Aber er blieb in München, obwohl Wien seine Lieblingsstadt war.

Natürlich konnte man sich über Kaiser auch gewaltig ärgern. Etwa als er 1981 Herbert Wernickes "Fliegenden Holländer" verriss, weil er die brausende See vermisste. Regietheater mochte er weniger. Und an der berüchtigten Unmusikalität des Altoberbürgermeisters Christian Ude ist Kaiser übirgens auch schuld: Der musste in seiner Zeit als Lokalredakteur der SZ durch eine Tür mithören, wie Kaiser seine Kritiken diktierte. Ude lobt ihn in einem seiner Bücher lieber als "grossen Radfahrer", der "bis ins biblische Alter zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause strampelte".

