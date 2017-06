Der "Lange Anton" Historisches Skelett von 2,40-Meter-Mann geht auf Reisen

Ein mehr als 400 Jahre altes Skelett eines rund 2,40 Meter großen Mannes reist nach Nürnberg. Das außergewöhnliche Präparat des Marburger Museums "Anatomicum" wurde am Montag in einer aufwendigen Aktion abgebaut und für den Transport vorbereitet. In Nürnberg soll das als "Langer Anton" bekannte Skelett in einer Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums einige Monate lang zu sehen sein, ehe es zurück in die mittelhessische Stadt kommt.