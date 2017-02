Der Krönung letzter Akt Uli Hoeneß: Wer ihn heute zum Aufsichtsratsboss wählt

München - Reden wollte Uli Hoeneß am Samstagabend nur mit der Mannschaft – nicht aber mit den Journalisten. Mit ernstem Blick schritt der Präsident des FC Bayern an der Seite von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:1 gegen den FC Schalke 04 in die Kabine. Wie schon zuletzt nach Spielen des Meisters richtete er ein paar Worte an seine Stars.