Der kreativste Wettbewerb Münchens AZ-U5-Stipendium: Die ersten Einsendungen

Online-Abstimmung: Welcher Entwurf soll in Runde zwei?

Aber auch unsere User können Teil der Jury sein: Nach Bewerbungsschluss (18.12.) könnt ihr auf az-muenchen.de/az-u5-stipendium die Entwürfe der Teilnehmer bewerten und bis 22. Dezember für euren Favoriten abstimmen. Das User-Voting fließt in die Gesamtbewertung mit ein.

Die 15 originellsten Entwürfe schaffen es in die zweite Runde des Kreativwettbewerbs. Doch bis zum begehrten Stipendium müssen die Bewerber erst nochmal beweisen, was sie drauf haben. Auch in der zweiten Runde gibt es eine kreative Aufgabe zu meistern, die die Anwärter auf das AZ-U5-Stipendium in ihrem ganz eigenen Stil umsetzen sollen. Welche Aufgabe das ist, verkünden wir am 23.12.

Job mit Zukunft: Die Branche will Ideen

Der Gewinner des AZ-U5-Stipendiums begibt sich auf eine vielversprechende Karriere. „Kreative Ideen sind der wichtigste Rohstoff der heutigen Wirtschaft“, sagt Hans-Peter Albrecht, Direktor an der U5. Die teuersten Unternehmen unseres Kommunikations-Zeitalters produzieren nicht mehr Stahl, sondern basieren auf Ideen, auf Design.

Für all das braucht es Gestaltungstalente. Gut ausgebildete junge Menschen, die dafür sorgen, dass Menschen die digitale Welt von morgen verstehen. Wir freuen uns auf weitere Einsendungen!

Er ist einer der meist dekorierten Designer in der Werbebranche – und Absolvent der Akademie U5 in München. Im Videointerview erzählt der Brasilianer Marcello Serpa von seiner Zeit in München. Hier geht's zum Video.

Das AZ-U5-Stipendium: Die Teilnahmebedingungen

Der Creative Director der U5, Alex Bartel, im Video: Darum geht's beim AZ-U5-Stipendium?