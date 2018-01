"In der Schule habe ich Köpfe von Fußballern ausgeschnitten"

Deine Entwürfe waren alle sehr kreativ und abwechslungsreich. Was muss man tun, damit der Kopf solche Ideen ausspuckt?

Bei mir ist es immer so: Ich schreib erstmal alles runter. Das kann auch mal zwei Tage dauern. Danach wähle ich einfach aus, was die beste Idee war – und dann geht’s an die Umsetzung.



Für die Aufgabe in Runde zwei hat Yannik geschleppt – und zwar Autoreifen. Bild: Yannik Bröhl

Wann haben Sie gemerkt, dass Sie eine kreative Ader haben?

Das hat bei mir tatsächlich schon sehr früh angefangen. In der zweiten Klasse kam ich das erste mal mit Photoshop in Berührung. Ich habe gleich angefangen, die Köpfe von Fußballern auszuschneiden und diese auf andere Spieler zu setzen. Da hab ich schon gemerkt, dass mir kreatives Arbeiten Spaß macht.

Auf welches Fach freuen Sie sich denn im Studium am meisten?

Eigentlich auf alles. Ich probiere unfassbar gerne neue Sachen aus. Das war auch meine Herangehensweise bei dem Wettbewerb. Beim Selbsporträt zum Beispiel hatte ich erst ein Gedicht, das ich dann bildlich dargestellt habe. Bei der Aufgabe mit den Reifenprofilen wiederum habe ich mich in der Fotografie ausprobiert. Für das Shooting habe ich Autoreifen auf eine Dachterrasse geschleppt. Als ich fertig war, habe ich den Stapel aus Spaß mit dem Fuß umgehauen. Ich mag den Gedanken, wenn man etwas Kreatives erstellt, dass man es dann auch wieder selber zerstören kann.

Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren?

Auf jeden Fall in der Kreativbranche. Ich möchte gerne mal als Creative Director in einer Agentur arbeiten. Ich fände es super, wenn die Kunde einem dann so wenig Vorgaben wie möglich machen. Einfach um frei und ohne Einschränkungen an die Arbeit zu gehen.

Was machen Sie, wenn Sie gerade nicht vor lauter kreativen Ideen sprudeln?

Dann spiele ich gerne Gitarre – obwohl das ist ja auch kreativ (lacht). Und ich bin Gruppenführer bei den Pfadfindern, wo man auch sehr kreativ sein kann. Dort heißt es immer "Allzeit bereit"

Ist das auch Ihr Motto für Ihre kreative Zukunft?

Kann man so sagen. Spontan sein, kreativ sein – allzeit bereit quasi.

Im Video: Sehen Sie hier das kreative Video-Selbstporträt von Yannik Bröhl:

Im Video: So gestaltet Yannik Bröhl eine Titelseite der Abendzeitung ohne Worte: