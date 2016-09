Lesen Sie auch: Harold Faltermeyer bringt das Oktoberfest auf die Bühne

Zwischen Heimat und Rock’n’Roll

Jetzt hat der Harold, "mit o, nicht mit a" – ein Satz, den er auf beiden Seiten des Atlantiks ständig dazu sagen muss – sein Leben zwischen Heimat und Rock’n’Roll aufgeschrieben. „Grüß Gott, Hollywood“ (Lübbe, 272 Seiten, 24 Euro) ist ein unterhaltsamer und auch selbstkritischer Blick auf die zwei Welten, zwischen denen er leidenschaftlich pendelt.

Erstmals erzählt Harold Faltermeyer auch von seiner größten Krise. Nach all den Erfolgen und Höhepunkten erlebt er den Tiefpunkt am 6. Februar 2006. An diesem Tag hat er, wie er schreibt, in seinem Apartment in L.A. "eine Panikattacke": "Man brachte mich ins Cedar Sinai Hospital. Erst hatte ich hilflos auf dem Boden meines Apartments gelegen, danach lag ich nicht weniger hilflos in der Notaufnahme. In diesen Augenblicken wurde mir das Ausmaß meiner Schwäche, meiner Verletzlichkeit, klar."

Zehn Tage liegt er auf der Intensivstation.

Auf Irrwegen zum Happy End

Faltermeyer erinnert sich: "Ich hatte Panikattacken, Herzrasen und dachte, ich müsste sterben. Mein Leben zog an mir vorbei und mir war klar, dass ich etwas ändern musste. Ich hatte so viel erreicht und mir privat so viel kaputt gemacht, weil ich wie eine Dampfwalze über die Gefühle anderer hinweggerollt bin. Das bekam ich jetzt vom Schicksal zurück."

Das Schicksal meint es heute wieder gut mit ihm, auch privat gab es nach ein paar Irrwegen ein hollywoodreifes Happy End. Mit seiner Ex-Frau Karin, von der er drei erwachsene Kinder hat, versteht er sich prima. Seine Lebensgefährtin Birgitt Wolff hat sein Werk ins Deutsche übersetzt – und ist auch sonst an seiner Seite.

Egal, ob er in L.A. ist oder in Baldham Holz bearbeitet und für die große Patchworkfamilie kocht.

Momente des Glücks: Harold Faltermeyer daheim in der Küche in Baldham mit Lebensgefährtin Birgitt Wolff. (Quelle: Schneider-Press / Erwin Schneider)