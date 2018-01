Der Kommissar und das Meer Das sind die Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ONE, Sherlock: Im Zeichen der Drei

Selbst Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) kann nicht jeden Fall aufklären. Auf der Hochzeitsfeier seines Freundes John Watson (Martin Freeman) plaudert der Detektiv über Verbrechen, die ihm trotz seiner genialen Deduktionsfähigkeit ein Rätsel geblieben sind. Während Holmes die seltsamen Fälle rekapituliert, kommt er wider Willen einem teuflischen Plan auf die Spur. Der mutmaßliche Mörder hat es auf einen der Hochzeitsgäste abgesehen.

21:40 Uhr, hr, Pfarrer Braun: Drei Särge und ein Baby

Die hochschwangere Tschechin Leni (Anne Kanis) flüchtet vor Mädchenhändlern in Brauns Kirche und kommt ausgerechnet im Bett des Pfarrers nieder. Bischof Hemmelrath (Hans-Michael Rehberg) treibt diese Neuigkeit an den Rand der Verzweiflung, glaubt er doch, sein kriminalisierender Pfarrer sei nun auch noch Vater geworden. Mehr als die Sorgen des Bischofs beschäftigt Braun (Ottfried Fischer) aber der Fall der schönen Elbreederin Susanna Vogelsang (Sunnyi Melles). Gerüchten zufolge hat diese bereits zwei ihrer Männer umgebracht.

21:45 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Das Liebste, was ich habe

Der plötzliche Tod eines Polizisten schockiert nicht allein seine Kollegen, sondern hinterlässt auch bei der Familie tiefe Wunden. Besonders die Umstände seines Todes geben große Rätsel auf. Einen derartigen Tod hatte Jan Taubner nicht verdient. Die Schändung seiner Leiche wirft viele Fragen auf. Seine Kollegen zögern dennoch nicht lange und starten einen gnadenlosen Rachefeldzug. In ihrem Visier: eine Jugendbande und deren 19-jährige Anführerin.

22:15 Uhr, rbb, Der Bozen-Krimi: Wer ohne Spuren geht

Bozen statt Frankfurt: Großstadtkommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) hat ihren Topjob in der Mainmetropole aufgegeben, um ihrem Mann Thomas (Xaver Hutter) ins provinzielle Südtirol zu folgen. Doch in der Patchworkfamilie, zu der auch ihre 15-jährige Stieftochter und die biestige Ex-Schwiegermutter ihres Gatten gehören, kracht es gewaltig. Außerdem findet sie gleich am ersten Tag die Leiche eines seit vielen Jahren vermissten Mädchens. Bei den Ermittlungen erlebt Sonja eine böse Überraschung. Je tiefer sie in den Fall eindringt, desto mehr Indizien sprechen für eine Verwicklung ihres Mannes.